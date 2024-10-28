У Часова Яра ВС РФ разбили блиндаж ВСУ и пустили в бегство несколько солдат
Под Часовым Яром Харьковской области солдаты киевского режима бежали с позиций после ударов расчёта БПЛА бригады добровольцев «Север-V» в составе группировки войск «Юг». Об этом сообщает один из военных в беседе с РИА «Новости».
«Было принято решение об уничтожении блиндажа. Беспилотники бригады поразили объект, началось возгорание, а через несколько минут противник бежал», — сообщил боец бригады.
Недавно российские войска ударили по военным объектам в посёлке Затока Одесской области, в том числе был повреждён мост, который служил маршрутом для поставок оружия из Румынии. После атаки был зафиксирован пожар.
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