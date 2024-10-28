Пушилин: ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в городах Горняк и Селидово
Российские военные продолжают зачищать от Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как заявил глава региона Денис Пушилин, в этих стратегических важных городах у противника были оборудованы серьёзные укрепления.
«Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались, и сейчас продолжается дозачистка», — указал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России освободила уже 80% территории Селидово в ДНР. Кроме того, ВС РФ зашли в село Вишнёвое западнее города. Позднее появилось видео, как российские бойцы эпично ворвались в Селидово на горящем танке.
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