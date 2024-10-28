Пушилин: ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в городах Горняк и Селидово

Российские военные продолжают зачищать от Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как заявил глава региона Денис Пушилин, в этих стратегических важных городах у противника были оборудованы серьёзные укрепления.