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28 октября, 08:57

Пушилин: ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в городах Горняк и Селидово

Российские военные продолжают зачищать от Вооружённых сил Украины (ВСУ) города Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как заявил глава региона Денис Пушилин, в этих стратегических важных городах у противника были оборудованы серьёзные укрепления.

«Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались, и сейчас продолжается дозачистка», — указал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Появились кадры из Селидово, откуда бегут бойцы ВСУ
Появились кадры из Селидово, откуда бегут бойцы ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что Армия России освободила уже 80% территории Селидово в ДНР. Кроме того, ВС РФ зашли в село Вишнёвое западнее города. Позднее появилось видео, как российские бойцы эпично ворвались в Селидово на горящем танке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Дарья Нарыкова
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