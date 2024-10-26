Прорыв российских бойцов в Селидово на горящем танке попал на видео
Бойцы ВС РФ эпично ворвались в Селидово ДНР на горящем танке. Кадры пламенной поездки публикует SHOT.
Охваченный огнём российский танк прорывается на территорию Селидово. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, огненный прорыв военнослужащие 80-го гвардейского краснознамённого танкового полка осуществили с южной стороны города. Видео SHOT передали волонтёры Народного фронта.
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Напомним, армия России освободила уже 80% территории Селидово. Бои в центре продолжаются. Кроме того, ВС РФ зашли в село Вишнёвое западнее города.
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