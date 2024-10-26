Сводки СВО. Что теперь ждёт 2000 всушников под Курском, зачистка нацистов в ДНР продлится месяц, 26 октября Военный эксперт Александр Степанов — о страхе Запада и ВСУ перед КНДР, боях с противником в зоне СВО с 20 по 26 октября. Остатки ВСУ под Курском приравняют к террористам, когда закончатся штурмы и окружение Селидова, Торецка и Курахова. 25 октября, 21:07 Работа расчёта РСЗО «Град». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 26 октября

В Курской области Российские ВКС продолжают активно утрамбовывать остатки украинского ВПК в местный грунт, перемешивая его с культурным слоем прежних этапов непродолжительной государственности.

Фиксируются вражеские контратаки в районе Зелёного Шляха, Новоивановки и Толстого Луга. Судя по всему, остатки ВСУ окончательно покинули район Любимовки. Наши силы отчётливо продвинулись в окрестностях балки Калинов Лог, а также урочищ Должик и Россошное в Кореневском районе юго-западнее Калинова. В плен за неделю в курском приграничье сдались 39 украинских военнослужащих.

Работа артиллеристов ВДВ. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Зачистка Курской области — на завершающей стадии, полная ликвидация остатков сил нацистов, возможно, будет закончена не ранее конца ноября – первой декады декабря. Учитывая, что уже названо, сколько живой силы противника осталось в курском приграничье, 2000 вэсэушников могли бы стать хорошим обменным фондом. Однако, скорее всего, их ликвидируют. С остатками военный суд будет разбираться как с террористами.

Помимо того, напомню, за неделю нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и БПЛА по оборонным предприятиям противника и обеспечивающим их объектам энергетики. Просьбы со стороны Киева не делать этого регулярно просачиваются на внешний европейский контур, однако справедливо остаются без внимания со стороны российского командования.

Харьковская область, 26 октября

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия в районе многоэтажной застройки Волчанска. Ведётся воздействие артиллерией и высокоточным оружием на коммуникации противника на Липцовском направлении. ВКС России уничтожают переправы противника через Оскол на Купянском направлении, затрудняя его продвижение и маневрирование, блокируя коммуникации, обеспечивая преимущество нашим силам.

Так, объективный контроль зафиксировал уничтожение переправы через реку Оскол к западу от населённого пункта Купянск-Узловой. Благодаря ювелирной работе ВКС противник лишается оставшихся путей снабжения.

Донецкая Народная Республика, 26 октября

Бои на улицах Торецка. Видео © Telegram / Мадуро — не дура

ВС РФ за неделю освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике. В рамках развития успеха на Покровском направлении подразделения ВС РФ решительным броском продвинулись к центру Селидова, закрепившись с одновременным продвижением в Новоселидовке. Локальный обвал фронта наблюдается в центральной части города. Кадры с водружением российского флага в центральных кварталах Селидова на берегу речки Солёной документально зафиксировали фактическое взятие большей части населённого пункта под наш контроль.

Ранее ожесточённые бои в течение трёх недель шли в районе завода железобетонных конструкций. Продвижение существенно затруднялось временным превосходством противника в дронах, в том числе постоянным дежурством в воздухе ударных гексакоптеров «Баба-яга».

И на текущем этапе фиксируются масштабные контратаки противника с применением сотен FPV-дронов. Городской бой уже охарактеризовался массовым использованием беспилотников для точечных ударов в условиях плотной застройки.

Вместе с тем наши спецы эффективно отрабатывают методику ликвидации пунктов обороны противника в зданиях, снося целые этажи и пролёты закладкой противотанковых мин ТМ-62М. Активное противодействие дронам противника осуществляется нашими комплексами РЭБ. Всё чаще наши операторы стали применять ударные дроны на оптоволокне, защиты от которых противник пока не изобрёл — и вряд ли сможет.

433-й полк поднял на крышу дома в центре Селидова флаг России и своё знамя. Видео © Telegram / Украина.ру

Много жилых зданий осталось в Селидове в целости из-за оперативного «экстракшена» большей части местного гарнизона, иногда второпях оставлявшего запасы продовольствия и БК для ускорения своего отрицательного наступления.

Вместе с тем следует отметить, что отдельные подразделения ВСУ всё-таки сохраняют свои позиции, вгрызаясь в каждую панельку подконтрольных кварталов. Зубы, однако, им практически все уже выбили. Процесс перехода Селидова под наш контроль необратим. Да и путей отхода у засидевшегося в городе противника практически не осталось.

На Кураховском направлении подразделения ВС РФ продвинулись к Новодмитровке западнее Цукурина, взяли под контроль населённый пункт Измайловка. Помимо того, на данном участке наши бойцы вошли на восточные окраины Новоселидовки. Продолжаются городские бои в Горняке, центральная часть которого взята под контроль.

На Угледарском направлении развивается наступление на север, к Богоявленке. Зона контроля российских войск также расширена западнее Старомайорского. На Лиманском направлении не прекращается «фабизация» группировки противника, смешивающая его укрепрайоны и броню с местным плодородным грунтом. Освобождено Новосадовое, ведутся бои южнее, на подступах к Тернам. Вероятно, создаются условия для штурма с севера и с востока, формирующего условия оперативного окружения местного гарнизона.

Не снижается интенсивность наступательных действий российских сил в Торецке, где под контроль перешло несколько районов. Фронт по-прежнему проходит через зону многоэтажной застройки. Идёт вязкая борьба за каждый квартал, противник ожесточённо огрызается, порой возвращая утерянные ранее позиции. Правда, ненадолго. На южном фланге ВС РФ продолжают постепенное продвижение в Щербиновке.

В центре Катериновки и на восточных окраинах Антоновки наши штурмовики активно выбивают противника. К югу и юго-востоку от Богоявленки, а также южнее Катериновки фиксируется существенное продвижение ВС РФ. На следующей неделе высока вероятность полного освобождения перечисленных городов, а также окружения группировки гарнизона противника, что очень непросто. Окружить — это разорвать коммуникации, сорвать ротацию и ещё отбиваться от роёв FPV-дронов. Постоянные качели на этих направлениях и борьба за каждый квартал, особенно в Селидове, демонстрируют сложность процесса.

КНДР – Россия

На неделе основным нескрываемым страхом западников стала информация о возможном вступлении КНДР в прямое участие в СВО. На этом фоне Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Американские и европейские медиа с подпиткой от данных ГУР Украины активно разгоняли слухи об уже непосредственном участии северокорейских спецов в ликвидации неонацистских формирований на линии боевого соприкосновения.

Вместе с тем официальными российскими ведомствами и ресурсами данная информация не подтверждалась. Однако она вполне соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Пхеньяном.

Авторы Александр Степанов