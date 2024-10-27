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27 октября, 11:43

Появились кадры из Селидово, откуда бегут бойцы ВСУ

Появились кадры с разрушенных улиц города Селидово. Наши бойцы проехались по дорогам Украины и показали, как сейчас обстоит ситуация под Донецком. Видео поделился военный аналитический телеграм-канал Alex Parker Returns.

ВС РФ показали, как сейчас выглядит город Селидово в ДНР. Видео © Telegram / Alex Parker Returns

«Улицами Селидово. Город выглядит довольно целым. Многополосный РЭБ на машине радует. Быть добру!» — говорится в сообщении к видео.

Прорыв российских бойцов в Селидово на горящем танке попал на видео
Прорыв российских бойцов в Селидово на горящем танке попал на видео

Ранее Life.ru показывал первые панорамные кадры города Селидово в ДНР. В момент съёмки можно заметить, как украинские военные подразделения отступают с территорий. Они в панике бегут от ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Alex Parker Returns

Наталья Афонина
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