Появились кадры из Селидово, откуда бегут бойцы ВСУ
Появились кадры с разрушенных улиц города Селидово. Наши бойцы проехались по дорогам Украины и показали, как сейчас обстоит ситуация под Донецком. Видео поделился военный аналитический телеграм-канал Alex Parker Returns.
ВС РФ показали, как сейчас выглядит город Селидово в ДНР. Видео © Telegram / Alex Parker Returns
«Улицами Селидово. Город выглядит довольно целым. Многополосный РЭБ на машине радует. Быть добру!» — говорится в сообщении к видео.
Ранее Life.ru показывал первые панорамные кадры города Селидово в ДНР. В момент съёмки можно заметить, как украинские военные подразделения отступают с территорий. Они в панике бегут от ВС РФ.
Telegram / Alex Parker Returns