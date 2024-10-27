Появились кадры из Селидово, откуда бегут бойцы ВСУ

Появились кадры с разрушенных улиц города Селидово. Наши бойцы проехались по дорогам Украины и показали, как сейчас обстоит ситуация под Донецком. Видео поделился военный аналитический телеграм-канал Alex Parker Returns.

ВС РФ показали, как сейчас выглядит город Селидово в ДНР. Видео © Telegram / Alex Parker Returns

«Улицами Селидово. Город выглядит довольно целым. Многополосный РЭБ на машине радует. Быть добру!» — говорится в сообщении к видео.