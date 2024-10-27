ВСУ лишились моста под Одессой для поставок оружия из Румынии

Российские войска нанесли удар по военным объектам в посёлке Затока Одесской области, в том числе был повреждён мост, который служил маршрутом для поставок оружия из Румынии. Об этом сообщил в телеграм-канале координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Вчера вечером, 26 октября, прилетело в населённый пункт Затока Одесской области. Украинские каналы и сайты молчат об этом инциденте. А прилетало грамотно, подробности пока уточняем, но сильнейшая детонация и пожар были зафиксированы со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно идут эшелоны с военной техникой, боекомплектами и горюче-смазочными материалами», — написал он.

Лебедев заметил, что украинские СМИ и власти молчат про прилёт и его последствия, связывая пожар в Затоке с некими другими причинами. По его словам, многочисленные очевидцы подтвердили, что горело и детонировало почти всю ночь, а значит «прилёт был очень».