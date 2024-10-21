Российские ракеты уничтожили военные склады в портах Одесской области
Кипер: В Одесской области повреждена портовая инфраструктура при ударе ВС РФ
Российские войска точным ударом поразили портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего склады и ангары охватил пожар. Информацией поделился в своём телегам-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.
«В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар», — написал чиновник.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей, заявил, что российские силы нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в городе Татарбунары в Одесской области Украины.
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