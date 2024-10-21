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21 октября, 07:43

Российские ракеты уничтожили военные склады в портах Одесской области

Кипер: В Одесской области повреждена портовая инфраструктура при ударе ВС РФ

Российские войска точным ударом поразили портовую инфраструктуру в Одесской области, в результате чего склады и ангары охватил пожар. Информацией поделился в своём телегам-канале глава региональной военной администрации Олег Кипер.

«В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар», — написал чиновник.

Российский «Солнцепёк» устроил на опорнике ВСУ термобарическое шоу
Российский «Солнцепёк» устроил на опорнике ВСУ термобарическое шоу

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей, заявил, что российские силы нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в городе Татарбунары в Одесской области Украины.

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freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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