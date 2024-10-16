Российский «Солнцепёк» устроил на опорнике ВСУ термобарическое шоу

Российские военнослужащие группировки войск «Юг» поразили очередной опорный пункт Вооружённых сил Украины, задействовав тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк». 220-мм термобарические боеприпасы реактивной установки не оставили противнику и шанса на выживание, заявили в Минобороны, опубликовав эффектные кадры прилётов.

На записи видно, как изрезанный траншеями ВСУ участок местности накрывают объёмно-детонирующие боеприпасы. Взрывные волны от каждого из них разбегаются на десятки метров.