Российский «Солнцепёк» устроил на опорнике ВСУ термобарическое шоу
Минобороны показало кадры уничтожения опорника ВСУ «Солнцепёком»
Российские военнослужащие группировки войск «Юг» поразили очередной опорный пункт Вооружённых сил Украины, задействовав тяжёлую огнемётную систему ТОС-1А «Солнцепёк». 220-мм термобарические боеприпасы реактивной установки не оставили противнику и шанса на выживание, заявили в Минобороны, опубликовав эффектные кадры прилётов.
На записи видно, как изрезанный траншеями ВСУ участок местности накрывают объёмно-детонирующие боеприпасы. Взрывные волны от каждого из них разбегаются на десятки метров.
Удары «Солнцепёка» по позициям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Вклад в победу над киевским режимом ежедневно делают и расчёты ОТРК «Искандер». Так, недавно ракета комплекса поразила контейнеровоз НАТО в порту Одессы, уничтожив крайне ценный для ВСУ груз. Позже выяснилось, что на борту корабля были запчасти для ремонта иностранной техники.
Telegram / Минобороны России