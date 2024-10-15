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15 октября, 07:57

Россия ударила по колонне военной техники ВСУ под Одессой

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по колонне военной техники ВСУ под Одессой

Российские силы нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в городе Татарбунары в Одесской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, эта информация поступает от местных жителей.

«Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, «могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», — сказал Лебедев.

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Ранее появилась информация об ударах в районе порта Одессы. По сведениям подполья, это был российский прилёт, который смог уничтожить несколько целей. Есть вероятность, что ВС РФ ликвидировали военную технику и лишили ВСУ части личного состава.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick

Наталья Афонина
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