Россия ударила по колонне военной техники ВСУ под Одессой
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по колонне военной техники ВСУ под Одессой
Российские силы нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в городе Татарбунары в Одесской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, эта информация поступает от местных жителей.
«Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, «могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», — сказал Лебедев.
Ранее появилась информация об ударах в районе порта Одессы. По сведениям подполья, это был российский прилёт, который смог уничтожить несколько целей. Есть вероятность, что ВС РФ ликвидировали военную технику и лишили ВСУ части личного состава.
Shutterstock / FOTODOM / yegorovnick