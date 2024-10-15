Россия ударила по колонне военной техники ВСУ под Одессой

Российские силы нанесли удар по колонне военной техники ВСУ в городе Татарбунары в Одесской области Украины. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, эта информация поступает от местных жителей.

«Прилетело в город Татарбунары Белгород-Днестровского района. Говорят, что можно не переживать, «могила графа Дракулы» не пострадала, а пострадала колонна военной техники, которая базировалась в северной части города», — сказал Лебедев.