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28 октября, 09:53

Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом известно из базы парламента республики.

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Тем временем среди украинского населения не угасает всеобщая истерия из-за зверской работы местных «могилизаторов», которые гребут с улиц даже самых больных и непригодных, а после без подготовки бросают на линию фронта. Украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин.

Николай Рюмин
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