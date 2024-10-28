Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом известно из базы парламента республики.

На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация

На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация

Тем временем среди украинского населения не угасает всеобщая истерия из-за зверской работы местных «могилизаторов», которые гребут с улиц даже самых больных и непригодных, а после без подготовки бросают на линию фронта. Украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин.