На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста. Мужчине удалось вырваться после того, как грубых сотрудников ТЦК начали снимать на камеру.
В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста. Видео © Telegram / Ухилянт инфо
«Попытка мобилизации таксиста в Харькове. Когда военкомов начали снимать на видео, они отпустили мужчину», — говорится в сообщении местных телеграм-каналов.
Как сообщается, люди в военно форме пытались силой втолкнуть мужчину в микроавтобус, пока тот пытался докричаться до прохожих. На зов о помощи откликнулся человек, начав снимать работников ТЦК на камеру. После этого военкомы тут же отпустили таксиста, сели в автобус и скрылись с места.
А ранее глава украинского Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко допустил, что на Украине могут снизить возраст мобилизации населения. По его словам, подобное возможно, если ВСУ окажутся в ситуации, когда черпать «дополнительный ресурс» будет неоткуда.
Telegram / Ухилянт инфо