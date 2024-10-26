На Украине прохожий с камерой пришёл на помощь таксисту, которого чуть не настигла силовая мобилизация

В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста. Мужчине удалось вырваться после того, как грубых сотрудников ТЦК начали снимать на камеру.

В Харькове военкомы пытались силой мобилизовать таксиста. Видео © Telegram / Ухилянт инфо

«Попытка мобилизации таксиста в Харькове. Когда военкомов начали снимать на видео, они отпустили мужчину», — говорится в сообщении местных телеграм-каналов.

Как сообщается, люди в военно форме пытались силой втолкнуть мужчину в микроавтобус, пока тот пытался докричаться до прохожих. На зов о помощи откликнулся человек, начав снимать работников ТЦК на камеру. После этого военкомы тут же отпустили таксиста, сели в автобус и скрылись с места.