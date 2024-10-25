Житель Ивано-Франковска недосмотрел за собакой и фатально поплатился — его забрали в ВСУ
СМИ: В Ивано-Франковске мобилизовали мужчину, чья собака загрызла лебедя в парке
В Ивано-Франковске мобилизован владелец собаки, загрызшей чёрного лебедя в городском парке. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива.
В городском парке Ивано-Франковска собака, за которой недосмотрел хозяин, загрызла чёрного лебедя. Видео © Telegram / «Ивано-Франковск 24/7»
На снятом местными жителями ролике видно, как нервный мужчина спешно уходит от пруда, на ходу переругиваясь с автором видео, которая справедливо замечает, что за своей собакой надо следить. Тот отвечает непечатными словами. На втором фрагменте виден остров, где шастает собака. Там, видимо, и жил чёрный лебедь. В последнем эпизоде местный коммунальщик причаливает к берегу с мёртвым лебедем в лодке.
«Этот житель оказался уклоняющимся. Он сегодня вступил в ряды ВСУ», — сказал градоначальник.
Марцинкив добавил, что полицейские среагировали на происшествие в парке очень быстро и оперативно задержали хозяина пса. Его обязали уплатить штраф в 14,5 тысячи гривен (более 33 тыс. рублей), чтобы возместить стоимость птицы. Коммунальщики рассказывают, что задержанного многократно просили выгуливать свою собаку в соответствии с положенными нормами, но тот отвечал на эти просьбы агрессией.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии призвали отстреливать бездомных собак, которые покусали человека. Местный депутат Нюргуяна Заморщикова обосновала свою инициативу «неписаным деревенским законом», согласно которому охотники убивают бесхозных животных, напавших на людей. По её словам, именно благодаря этому обычаю проблема с агрессивными собаками в якутских деревнях совсем не настолько остра, как в городах региона.
Telegram / «Ивано-Франковск 24/7»