Житель Ивано-Франковска недосмотрел за собакой и фатально поплатился — его забрали в ВСУ

В Ивано-Франковске мобилизован владелец собаки, загрызшей чёрного лебедя в городском парке. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Руслана Марцинкива.

В городском парке Ивано-Франковска собака, за которой недосмотрел хозяин, загрызла чёрного лебедя. Видео © Telegram / «Ивано-Франковск 24/7»

На снятом местными жителями ролике видно, как нервный мужчина спешно уходит от пруда, на ходу переругиваясь с автором видео, которая справедливо замечает, что за своей собакой надо следить. Тот отвечает непечатными словами. На втором фрагменте виден остров, где шастает собака. Там, видимо, и жил чёрный лебедь. В последнем эпизоде местный коммунальщик причаливает к берегу с мёртвым лебедем в лодке.

«Этот житель оказался уклоняющимся. Он сегодня вступил в ряды ВСУ», — сказал градоначальник.

Марцинкив добавил, что полицейские среагировали на происшествие в парке очень быстро и оперативно задержали хозяина пса. Его обязали уплатить штраф в 14,5 тысячи гривен (более 33 тыс. рублей), чтобы возместить стоимость птицы. Коммунальщики рассказывают, что задержанного многократно просили выгуливать свою собаку в соответствии с положенными нормами, но тот отвечал на эти просьбы агрессией.