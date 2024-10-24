Четвероногая «покорительница» пирамиды Хеопса начала водить на прогулки друзей

На вершине пирамиды Хеопса, где ранее была замечена четвероногая скалолазка, обнаружили уже целую свору собак. Примечательно, что высота одного из чудес света равна внушительному 50-этажному небоскрёбу, однако прогулке животных это явно не мешает.

Собаки на пирамиде Хеопса в Египте. Видео © X / 4biddntruth

Почему собакам так нравятся прогулки на территории пирамид, так точно и не определённо. Туристы замечают пушистых местных жителей уже не первый раз. Примечательно, что собаки довольно дружелюбные и спокойно идут на контакт с людьми.