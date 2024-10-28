На Украине выставили условие для получения «Вовиной тысячи»

Для получения единоразовой материальной поддержки, которую предложил выплатить Владимир Зеленский («Вовина тысяча») в размере 1000 гривен украинцам необходимо будет подтвердить своё нахождение на родине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в телеграм-канале.

Получается, что из-за этого граждане Незалежной, находящиеся за границей, не смогут получить анонсированную Зеленским выплату. В украинском парламенте при этом ожидают, что будет не более 15 миллионов получателей. Юридическую основу для выплат планируется принять до середины ноября.