На Украине выставили условие для получения «Вовиной тысячи»
«Страна»: Для выплаты «Вовиной тысячи» нужно подтвердить нахождение на Украине
Для получения единоразовой материальной поддержки, которую предложил выплатить Владимир Зеленский («Вовина тысяча») в размере 1000 гривен украинцам необходимо будет подтвердить своё нахождение на родине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в телеграм-канале.
Получается, что из-за этого граждане Незалежной, находящиеся за границей, не смогут получить анонсированную Зеленским выплату. В украинском парламенте при этом ожидают, что будет не более 15 миллионов получателей. Юридическую основу для выплат планируется принять до середины ноября.
Напомним, на прошлой неделе Зеленский анонсировал единоразовую меру социальной поддержки населения Украины. Каждому жителю страны с 1 декабря будет выплачена тысяча гривен (около 2300 рублей). В украинских СМИ выплату уже окрестили «Вовиной тысячей». В соцсетях тем временем появилось большое количество контента с высмеиванием этой выплаты. Украинцы иронично отмечают, что теперь они наконец-то заживут.
Telegram / V_Zelenskiy_official