На Украине хотят взыскать двойные выплаты с пенсионеров, воровавших из бюджета

Украинские прокуроры, оформившие себе поддельную инвалидность, должны возвратить государству все пенсионные выплаты в удвоенном размере. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал с массовым оформлением фиктивных документов чиновниками.

«Должны [пенсионные выплаты] вернуть и заплатить столько же сверху», — цитирует Подоляка «Судебно-юридическая газета».

Советник главы ОП считает, что все смошенничавшие чиновники должны вернуть все средства, полученные ими в ходе финансирования программы по инвалидности, а вдобавок оплатить штрафы, которые бы зафиксировали сумму материального и морального ущерба, нанесённого государству.

Он полагает, что объёмы выплат должны складываться из суммы, которую гражданин Незалежной украл из госбюджета за последние три-четыре года. Также Подоляк призвал запретить правонарушителям занимать государственные должности на пять и более лет, чтобы они понесли соответствующий репутационный урон.