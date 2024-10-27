На Украине хотят взыскать двойные выплаты с пенсионеров, воровавших из бюджета
Подоляк призвал оштрафовать прокуроров-уклонистов с поддельными инвалидностями
Украинские прокуроры, оформившие себе поддельную инвалидность, должны возвратить государству все пенсионные выплаты в удвоенном размере. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал с массовым оформлением фиктивных документов чиновниками.
«Должны [пенсионные выплаты] вернуть и заплатить столько же сверху», — цитирует Подоляка «Судебно-юридическая газета».
Советник главы ОП считает, что все смошенничавшие чиновники должны вернуть все средства, полученные ими в ходе финансирования программы по инвалидности, а вдобавок оплатить штрафы, которые бы зафиксировали сумму материального и морального ущерба, нанесённого государству.
Он полагает, что объёмы выплат должны складываться из суммы, которую гражданин Незалежной украл из госбюджета за последние три-четыре года. Также Подоляк призвал запретить правонарушителям занимать государственные должности на пять и более лет, чтобы они понесли соответствующий репутационный урон.
Напомним, что несколько дней назад в Раде заявили, что в Хмельницкой области около 50 прокуроров незаконным способом оформили на себя свидетельства об инвалидности. Вскоре в отставку отправили руководителя региональной прокуратуры Алексея Олейника. Генпрокурор Незалежной Андрей Костин инициировал по делу проверку, а вскоре и сам подал в отставку.
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