Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне скандала с поддельными инвалидами
Генпрокурор Украины Андрей Костин. Обложка © Telegram / Офис Генпрокурора Украины
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, сообщается в телеграм-канале его офиса. В публикации приводится обращение Костина, который указал, что «считает правильным» уйти со своей должности на фоне коррупционного скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц госорганов.
Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он подчеркнул, что много подобных фактов было обнаружено и в украинской прокуратуре.
«Я благодарен Владимиру Зеленскому и Верховной раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генпрокурора», — написал Костин.
На днях в Верховной раде сообщили, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Позже в отставку был оправлен глава областной прокуратуры Алексей Олейник. Сам Костин инициировал проверку на этот счёт.
Костин занимал должность генпрокурора Украины с 27 июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с незаконным обогащением его семьи. В Киевсовете чиновник работает на протяжении 10 лет, а заместителем мэра — пять лет.