Генпрокурор Украины подал в отставку на фоне скандала с поддельными инвалидами

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, сообщается в телеграм-канале его офиса. В публикации приводится обращение Костина, который указал, что «считает правильным» уйти со своей должности на фоне коррупционного скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц госорганов.

Костин подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации с фиктивным предоставлением инвалидности на Украине продолжаются проверки на всех уровнях. Он подчеркнул, что много подобных фактов было обнаружено и в украинской прокуратуре.

«Я благодарен Владимиру Зеленскому и Верховной раде за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генпрокурора», — написал Костин.

На днях в Верховной раде сообщили, что 50 прокуроров Хмельницкой области незаконно оформили себе инвалидность. Позже в отставку был оправлен глава областной прокуратуры Алексей Олейник. Сам Костин инициировал проверку на этот счёт.

Костин занимал должность генпрокурора Украины с 27 июля 2022 года.