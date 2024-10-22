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22 октября, 09:34

Кличко отстранил своего заместителя после коррупционного скандала

Владимир Прокопив. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Володимир Прокопів

Владимир Прокопив. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Володимир Прокопів

Мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Владимира Прокопива после скандала с незаконным обогащением его семьи. В Киевсовете чиновник работает на протяжении 10 лет, а заместителем мэра — пять лет.

«Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus.Info в отношении замредседателя КГГА (Киевская городская государственная администрация. — Прим. Life.ru) Владимира Прокопива. А также на время проверки, для её объективности, отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей», — написал Кличко в телеграм-канале.

Ранее украинское издание Bihus.Info писало, что супруга, тёща, тесть и друг Прокопива за время конфликта на Украине приумножили своё состояние. В частности, жена чиновника в феврале 2022 года купила квартиру в одном из самых дорогих киевских ЖК. Кроме того, у семьи есть коммерческие площади, дом в элитном районе и 750 квадратов офисов, разбросанных по всей украинской столице.

Тем временем сам Прокопив на фоне скандального расследования написал заявление об отставке. В соцсетях он заявил, что готов к проверке правоохранительных органов и подчеркнул, что за должность «никогда не держался». Принял ли его отставку Кличко, пока неизвестно.

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Ранее сообщалось, что к украинской чиновнице, наживавшейся на уклонистах, нагрянули с обыском. Для сокрытия незаконных доходов она оформила на сына три квартиры, которые не были указаны в декларациях.

Наталья Демьянова
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