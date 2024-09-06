На Украине чиновник построил дорогу к отелю отца за государственный счёт

В Львовской области Украины глава региональной военной администрации Максим Козицкий за счёт госбюджета построил дорогу к отелю, принадлежащему его отцу. Об этом сообщает украинский портал NGL Media.

Гостиничный комплекс отца украинского чиновника Козицкого. Фото © NGL Media

В материале уточняется, что на строительство дороги к отелю «Нормаз плаза» ушло порядка 25 миллионов казённых гривен (54,6 миллиона рублей). Гостиница, которая расположена на окраине курортного посёлка Сходница (Дрогобычский район), принадлежит отцу чиновника — бизнесмену Зиновию Козицкому. Кроме самого отеля там достраивают ещё 11 отдельных коттеджей, в планах — возведение на территории комплекса лыжной трассы.

О какой-либо реакции украинских властей на произвол Козицкого-младшего в настоящий момент не известно.