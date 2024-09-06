На Украине чиновник построил дорогу к отелю отца за государственный счёт
NGL Media: Глава Львовской области за счёт бюджета построил дорогу к отелю отца
Максим Козицкий. Обложка © Telegram / kozytskyy_maksym_official
В Львовской области Украины глава региональной военной администрации Максим Козицкий за счёт госбюджета построил дорогу к отелю, принадлежащему его отцу. Об этом сообщает украинский портал NGL Media.
Гостиничный комплекс отца украинского чиновника Козицкого. Фото © NGL Media
В материале уточняется, что на строительство дороги к отелю «Нормаз плаза» ушло порядка 25 миллионов казённых гривен (54,6 миллиона рублей). Гостиница, которая расположена на окраине курортного посёлка Сходница (Дрогобычский район), принадлежит отцу чиновника — бизнесмену Зиновию Козицкому. Кроме самого отеля там достраивают ещё 11 отдельных коттеджей, в планах — возведение на территории комплекса лыжной трассы.
О какой-либо реакции украинских властей на произвол Козицкого-младшего в настоящий момент не известно.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине военные чиновники украли почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, а сами препараты — некачественные.