Бойцы ВСУ рискуют остаться без выплат из-за задержек помощи США

У Киева закончились деньги на выплаты военным в сентябре. Минобороны Незалежной не сможет обеспечить солдат надбавками до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, который, в частности, подразумевает повышение налогов, сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Минобороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сказала он в эфире телемарафона.

Как пояснила Пидласа, сложности с выплатами бойцам ВСУ возникли из-за того, что в первом квартале текущего года США не оказывали военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе.