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Регион
6 сентября, 09:58

Бойцы ВСУ рискуют остаться без выплат из-за задержек помощи США

Депутат Рады Пидласа: У Минобороны закончились деньги на выплаты военным

У Киева закончились деньги на выплаты военным в сентябре. Минобороны Незалежной не сможет обеспечить солдат надбавками до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, который, в частности, подразумевает повышение налогов, сообщила глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

«Минобороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование", — сказала он в эфире телемарафона.

Как пояснила Пидласа, сложности с выплатами бойцам ВСУ возникли из-за того, что в первом квартале текущего года США не оказывали военную помощь Киеву из-за задержек с одобрением соответствующего законопроекта в Конгрессе.

Ранее Life.ru писал, что командиры ВСУ скрывают от своих солдат отправку под Курск. По словам одного из пленных украинских военных, многие офицеры умалчивают эту информацию, чтобы не сеять панику в подразделениях. При этом тех, кто всё-таки узнаёт о месте назначения и отказывается туда направляться, могут расстрелять.

На Украине сочли чрезмерной идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших
На Украине сочли чрезмерной идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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