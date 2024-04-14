На Украине сочли чрезмерной идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших
Нардеп Безуглая раскритиковала идею повысить выплаты военным ВСУ
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила против повышения выплат военнослужащим Вооружённых сил Украины и семьям погибших. Как написала замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в социальных сетях, такие решения "чрезмерные" и увеличат дыру в госбюджете.
"Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим ещё на 70 тысяч гривен — это о включении "печатного станка", — заявила законотворец.
Помимо этого, она также прокомментировала увеличение выплат семьям погибших до 15 миллионов гривен (около 380 тысяч долларов). По её словам, подобные решения являются "чрезмерными". Парламентарий убеждена, что реализация таких инициатив приведёт увеличению дыры в государственном бюджете Незалежной.
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