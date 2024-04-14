На Украине сочли чрезмерной идею повысить выплаты военным ВСУ и семьям погибших

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила против повышения выплат военнослужащим Вооружённых сил Украины и семьям погибших. Как написала замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности в социальных сетях, такие решения "чрезмерные" и увеличат дыру в госбюджете.

"Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим ещё на 70 тысяч гривен — это о включении "печатного станка", — заявила законотворец.