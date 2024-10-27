Приспешник Зеленского назвал сроки проведения выборов на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что выборы президента Украины будут назначены на послевоенный период, так как сейчас Киев не располагает необходимыми «ресурсами». Об этом чиновник заявил итальянской газете Corriere della Sera.

«(Выборы пройдут — прим. Life.ru) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — пояснил он.