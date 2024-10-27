Приспешник Зеленского назвал сроки проведения выборов на Украине
СМИ: Ермак заявил, что Киев надеется провести выборы после окончания конфликта
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что выборы президента Украины будут назначены на послевоенный период, так как сейчас Киев не располагает необходимыми «ресурсами». Об этом чиновник заявил итальянской газете Corriere della Sera.
«(Выборы пройдут — прим. Life.ru) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну», — пояснил он.
Напомним, 20 мая срок полномочий Зеленского на президентском посту истёк. В должность главы Незалежной должен был вступить новый лидер, но этого не случилось, потому что киевский режим отменил выборы под предлогом военного положения. Как отмечал президент России Владимир Путин, согласно Конституции Незалежной власть должна была перейти спикеру Верховной рады. Британские СМИ писали, что Зеленский готов вновь пойти на выборы и победить в следующем году.
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