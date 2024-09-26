В Британии узнали о планах Зеленского переизбраться в президенты
The Economist: Зеленский планирует проведение выборов в следующем году
Владимир Зеленский планирует провести президентские выборы на Украине в следующем году, пишет The Economist. По данным журналистов издания, лидер киевского режима таким образом хочет укрепить власть.
«Несмотря на то, что в прошлом году все главные политические силы согласились отложить выборы до завершения конфликта, обсуждается возможность их проведения в следующем году с целью консолидации власти», — говорится в статье со ссылкой на оппозицию.
Там также отметили, что уже на данном этапе можно выделить главных соперников Зеленского. Среди них, к слову, затесался и экс-полковник ВСУ Валерий Залужный. По данным журналистов, украинцы хотят видеть во главе государства человека с военным опытом.
Как уже сообщал Life.ru, 20 мая срок полномочий Зеленского на президентском посту истёк. В должность главы Незалежной должен был вступить новый лидер, но этого не случилось, потому что киевский режим отменил выборы под предлогом военного положения. Как отмечал президент России Владимир Путин, согласно Конституции Незалежной власть должна была перейти спикеру Верховной рады.
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