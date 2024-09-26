Владимир Зеленский планирует провести президентские выборы на Украине в следующем году, пишет The Economist. По данным журналистов издания, лидер киевского режима таким образом хочет укрепить власть.

«Несмотря на то, что в прошлом году все главные политические силы согласились отложить выборы до завершения конфликта, обсуждается возможность их проведения в следующем году с целью консолидации власти», — говорится в статье со ссылкой на оппозицию.