Обсуждение президентских выборов на Украине не утихает: ведущее британское издание The Economist считает, что Владимир Зеленский может провести их в 2025 году. Политик Олег Царёв, комментируя данную информацию для «Царьграда», отметил, что глава киевского режима не будет спешить с их проведением.

Экс-депутат поспорил с данными The Economist о том, что рейтинг Зеленского составляет 45%. По мнению Царёва, эта цифра значительно завышена.

«По тем оценкам, которые у меня сейчас есть, он, конечно же, больше, чем у его остальных конкурентов, но в районе 20%. И он однозначно проигрывает большей части своих соперников во втором туре, из-за большого антирейтинга», — заявил он.

Такой расклад, по словам политика, делает выборы для Зеленского нежелательной задачей. Он уверен, что глава киевского режима не будет охотно идти на них, и скорее всего, попытается отложить их проведение.

«Я думаю, что он будет затягивать выборы до сколько сможет. А как известно, выборы он может затягивать и не проводить до тех пор, пока введено военное положение», — добавил он.