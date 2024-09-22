Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине ради сохранения узурпированной власти,и считает политолог Александр Асафов. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения из Киева о подготовке к выборам. По словам эксперта, Незалежной для принятия решений нужен субъект, наделённый полномочиями.

«Для всех становится очевидным, что, по сути, нелегитимный президент узурпировал власть, а для того, чтобы принимать какие-то решения, нужен субъект, наделённый полномочиями. Это понятно и внутри Украины и за её пределами. Конфликт продолжается для того, чтобы Зеленский сохранял власть, которую он узурпировал», — объяснил собеседник РИА «ФедералПресс».