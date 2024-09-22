«Шансов нет»: Политолог предсказал провал Зеленского на обсуждаемых выборах
Политолог Асафов: Киев готовит выборы из-за очевидной нелегитимности Зеленского
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта на Украине ради сохранения узурпированной власти,и считает политолог Александр Асафов. Такое заявление он сделал, комментируя сообщения из Киева о подготовке к выборам. По словам эксперта, Незалежной для принятия решений нужен субъект, наделённый полномочиями.
«Для всех становится очевидным, что, по сути, нелегитимный президент узурпировал власть, а для того, чтобы принимать какие-то решения, нужен субъект, наделённый полномочиями. Это понятно и внутри Украины и за её пределами. Конфликт продолжается для того, чтобы Зеленский сохранял власть, которую он узурпировал», — объяснил собеседник РИА «ФедералПресс».
По его словам, Зеленский понимает, что проиграет на выборах, поэтому отменяет их, удерживая власть. Однако подобные шаги заводят в тупик как внутреннюю, так и внешнюю политику Украины. Поэтому всё чаще возникают вопросы о выборах. И скоро их начнут задавать даже западные кураторы Зеленского, уверен политолог.
Напомним, в конце мая текущего года официально истёк срок правления Владимира Зеленского. Однако выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. При этом президент России Владимир Путин отметил, что единственной законной властью на Украине остался парламент. Тем не менее, недавно из Верховной Рады пришли сообщения о подготовке к выборам.