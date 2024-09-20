Приспешник нелегитимного Зеленского тайно провёл совещание по выборам
Депутат Рады Гончаренко*: Замглавы офиса Зеленского провёл совещание по выборам
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
На Украине начали обсуждать тему выборов и подготовки к ним на фоне того, что срок президентства Владимира Зеленского истёк 20 мая. Так, замглавы офиса главы киевского режима Виктор Микита встретился с председателями региональных организаций «Слуги народа» и обсудил вопросы избирательного процесса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
«Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провёл совещание, можно сказать, посвящённое выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно, прям слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.