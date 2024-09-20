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Приспешник нелегитимного Зеленского тайно провёл совещание по выборам

Депутат Рады Гончаренко*: Замглавы офиса Зеленского провёл совещание по выборам

20 сентября, 09:05
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

На Украине начали обсуждать тему выборов и подготовки к ним на фоне того, что срок президентства Владимира Зеленского истёк 20 мая. Так, замглавы офиса главы киевского режима Виктор Микита встретился с председателями региональных организаций «Слуги народа» и обсудил вопросы избирательного процесса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

«Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провёл совещание, можно сказать, посвящённое выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно, прям слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общемо подготовке к выборам», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что единственной законной властью на Украине остались спикер Верховной рады и парламент.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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