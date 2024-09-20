Приспешник нелегитимного Зеленского тайно провёл совещание по выборам

На Украине начали обсуждать тему выборов и подготовки к ним на фоне того, что срок президентства Владимира Зеленского истёк 20 мая. Так, замглавы офиса главы киевского режима Виктор Микита встретился с председателями региональных организаций «Слуги народа» и обсудил вопросы избирательного процесса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

«Вчера новый заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита провёл совещание, можно сказать, посвящённое выборам с председателями региональных организаций «Слуги народа». Конечно, прям слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в общем — о подготовке к выборам», — написал он в телеграм-канале.