Американский институт изучения войны (ISW) выявил , что ВС РФ вышли на рекордные темпы продвижения в зоне СВО с начала боевых действий. За неполный октябрь Российская армия взяла под контроль более 478 квадратных километров территории.

Отмечается, что в августе 2024 года ВС России заняли 477 кв. км., а в сентябре — 459 кв. км. Рекорды ВС РФ подтверждают и другие исследования. По данным украинского OSINT-проекта UA War Infographics, за август-сентябрь 2024 года Россия освободила в 5,5 раза больше территорий, чем за весь прошлый год.