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Регион
29 октября, 11:27

Армия России вышла на рекордные темпы продвижения в зоне СВО, заявили на Западе

ISW: ВС РФ в октябре взяли под контроль рекордную площадь территорий в зоне СВО

Американский институт изучения войны (ISW) выявил, что ВС РФ вышли на рекордные темпы продвижения в зоне СВО с начала боевых действий. За неполный октябрь Российская армия взяла под контроль более 478 квадратных километров территории.

Отмечается, что в августе 2024 года ВС России заняли 477 кв. км., а в сентябре — 459 кв. км. Рекорды ВС РФ подтверждают и другие исследования. По данным украинского OSINT-проекта UA War Infographics, за август-сентябрь 2024 года Россия освободила в 5,5 раза больше территорий, чем за весь прошлый год.

Тем временем в Киеве уже начали задумываться о том, чтобы отказаться от претензий на потерянные территории для завершения конфликта. Однако сделать они это готовы при условии принятия в НАТО. Также возможен вариант с рассмотрением иных гарантий безопасности киевского режима.

ВС РФ освободили Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР
ВС РФ освободили Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Полина Никифорова
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