Армия России вышла на рекордные темпы продвижения в зоне СВО, заявили на Западе
ISW: ВС РФ в октябре взяли под контроль рекордную площадь территорий в зоне СВО
Американский институт изучения войны (ISW) выявил, что ВС РФ вышли на рекордные темпы продвижения в зоне СВО с начала боевых действий. За неполный октябрь Российская армия взяла под контроль более 478 квадратных километров территории.
Отмечается, что в августе 2024 года ВС России заняли 477 кв. км., а в сентябре — 459 кв. км. Рекорды ВС РФ подтверждают и другие исследования. По данным украинского OSINT-проекта UA War Infographics, за август-сентябрь 2024 года Россия освободила в 5,5 раза больше территорий, чем за весь прошлый год.
Тем временем в Киеве уже начали задумываться о том, чтобы отказаться от претензий на потерянные территории для завершения конфликта. Однако сделать они это готовы при условии принятия в НАТО. Также возможен вариант с рассмотрением иных гарантий безопасности киевского режима.
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