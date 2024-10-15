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15 октября, 13:28

Россия за два месяца отвоевала в 5 раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год

UWI: Украина за два месяца лишилась в 5 раз больше площадей, чем за весь 2023 год

За август-сентябрь 2024 года Россия отвоевала в 5,5 раз больше территорий Украины, чем за весь 2023 год. Об этом свидетельствует инфографика украинского OSINT-проекта UA War Infographics. Данные приводятся по состоянию на 1 октября.

За август и сентябрь 2024 года Украина лишилась в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год. Инфографика © Telegram / UA War Infographics

За август и сентябрь 2024 года Украина лишилась в 5,5 раз больше территории, чем за весь 2023 год. Инфографика © Telegram / UA War Infographics

Эксперты оценивают площади, перешедшие под контроль ВС РФ за весь 2023 год, в 148,6 кв. км. В то же время по итогам августа 2024 года, по данным аналитиков UA War Infographics, речь шла о 350,7 кв. км, а прирост за сентябрь составил 467,7 кв. км. Среди главных причин называются дефицит оружия и изменение в российской тактике.

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Ранее Life.ru узнал, что днём 14 октября российские военные освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области. До Суджи осталось буквально 6 километров. Кроме того, сообщалось, что наши бойцы разбомбили группировку ВСУ, остановившуюся в районе приграничья.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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