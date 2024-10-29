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29 октября, 14:27

Опубликованы кадры водружения российского флага в освобождённом Селидово

В Сети появились первые кадры из освобождённого Селидово в Покровском районе ДНР. Telegram-каналы заполонили видео, на которых запечатлено передвижение российских войск по территории города. Попала в объектив репортёров и сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий.

Первые кадры из освобождённого Селидово, который теперь находится под контролем ВС РФ. Видео © Telegram-канал репортёра ВГТРК Андрея Руденко

Бои за Селидово начались 27 августа 2024 года. По мнению издания «Политика страны», освобождение Горняка и Селидово может дать возможность российским подразделениям обойти с западной стороны Курахово — важный для ВСУ узел обороны фронта, расположенный юго-западнее Донецка.

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Напомним, о полном освобождении Селидова стало известно 29 октября. В Минобороны отметили, что город был взят под контроль в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» ВС РФ. Ранее министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы воинским соединениям и частям, которые отличились при освобождении города Селидово.

Обложка ©

Telegram/ Репортёр Руденко V

Алексей Берковиц
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