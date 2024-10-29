Опубликованы кадры водружения российского флага в освобождённом Селидово

В Сети появились первые кадры из освобождённого Селидово в Покровском районе ДНР. Telegram-каналы заполонили видео, на которых запечатлено передвижение российских войск по территории города. Попала в объектив репортёров и сцена водружения флага России на крыше одного из многоэтажных зданий.