ВСУ не знают, что делать после освобождения ВС РФ Селидово. Противник был вынужден бежать из города, иначе бы его ждали плен или ликвидация, сообщает военкор KP.RU Александр Коц.

«Курахово ждёт такая же участь, что Авдеевку и Угледар — окружение российскими войсками. Если падёт Селидово, обороняющимся в Курахово станет ясно, что их также ждёт либо плен, либо гибель», — пожаловался замкомандира батальона 46-й воздушно-десантной бригады ВСУ Евгений Чурбанов.

Как отметил Коц, ситуация здесь развивалась по аналогичному сценарию, как в Угледаре. Поставки для ВСУ были прерваны, и оставалась только одна уязвимая дорога в сторону Покровска. Противник, как и прежде, не ожидал, что ВС РФ перекроют пути снабжения к западу от города. Это и вынудило войска киевского режима покинуть территории.

Кроме того, как отметил военный корреспондент, после освобождения нового населённого пункта наши войска смогут продвинуться дальше к транспортному узлу в Константинополе, который обеспечивает снабжение всей южно-донецкой группы украинской армии.