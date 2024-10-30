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30 октября, 14:31

Украинский телеграм-канал «взял в плен» звезду «Игры в кальмара» под Селидово

На Украине заявили, что ВСУ взяли в плен актёра Ли Джонджэ из «Игры в кальмара»

Ли Джонджэ. Обложка © «Игра в кальмара» реж. Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Ли Джонджэ. Обложка © «Игра в кальмара» реж. Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk

Один украинский телеграм-канал утверждает, что ВСУ «взяли в плен» северокорейца под городом Селидово в ДНР. Однако на опубликованных снимках — фотография популярного южнокорейского актёра Ли Джонджэ, который исполнил главную роль в сериальном хите от Netflix «Игра в кальмара».

Также администраторы телеграм-канала пообещали скоро опубликовать фото тела пленённого бойца из КНДР. По-видимому, северокорейские военные настолько сильно чудятся ВСУ, что фейки вышли на новый уровень.

Фейковое удостоверение «взятого в плен» южнокорейского актёра. Фото © Telegram / Новая Украина

Фейковое удостоверение «взятого в плен» южнокорейского актёра. Фото © Telegram / Новая Украина

Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако в НАТО и в Пентагоне не подтвердили заявления о военных КНДР в зоне СВО. Позднее данную ситуацию также прокомментировал Кремль.

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Наталья Демьянова
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