Украинский телеграм-канал «взял в плен» звезду «Игры в кальмара» под Селидово

Один украинский телеграм-канал утверждает, что ВСУ «взяли в плен» северокорейца под городом Селидово в ДНР. Однако на опубликованных снимках — фотография популярного южнокорейского актёра Ли Джонджэ, который исполнил главную роль в сериальном хите от Netflix «Игра в кальмара».