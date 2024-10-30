Украинский телеграм-канал «взял в плен» звезду «Игры в кальмара» под Селидово
На Украине заявили, что ВСУ взяли в плен актёра Ли Джонджэ из «Игры в кальмара»
Ли Джонджэ. Обложка © «Игра в кальмара» реж. Хван Дон-хёк, сценарист Хван Дон-хёк / Kinopoisk
Один украинский телеграм-канал утверждает, что ВСУ «взяли в плен» северокорейца под городом Селидово в ДНР. Однако на опубликованных снимках — фотография популярного южнокорейского актёра Ли Джонджэ, который исполнил главную роль в сериальном хите от Netflix «Игра в кальмара».
Также администраторы телеграм-канала пообещали скоро опубликовать фото тела пленённого бойца из КНДР. По-видимому, северокорейские военные настолько сильно чудятся ВСУ, что фейки вышли на новый уровень.
Фейковое удостоверение «взятого в плен» южнокорейского актёра. Фото © Telegram / Новая Украина
Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако в НАТО и в Пентагоне не подтвердили заявления о военных КНДР в зоне СВО. Позднее данную ситуацию также прокомментировал Кремль.