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21 октября, 08:50

В Кремле прокомментировали заявления о военных КНДР в зоне СВО

Песков – о слухах насчёт военных КНДР: Видим много противоречивой информации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал относиться к слухам о якобы перемещении военных КНДР в Россию как к противоречивой информации.

«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал представитель Кремля журналистам.

За разъяснениями от российской стороны он посоветовал обращаться в Минобороны РФ.

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Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако в НАТО и в Пентагоне не подтвердили заявления о военных КНДР в зоне СВО.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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