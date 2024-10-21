В Кремле прокомментировали заявления о военных КНДР в зоне СВО
Песков – о слухах насчёт военных КНДР: Видим много противоречивой информации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал относиться к слухам о якобы перемещении военных КНДР в Россию как к противоречивой информации.
«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал представитель Кремля журналистам.
За разъяснениями от российской стороны он посоветовал обращаться в Минобороны РФ.
Напомним, что ранее Владимиру Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако в НАТО и в Пентагоне не подтвердили заявления о военных КНДР в зоне СВО.
Life.ru