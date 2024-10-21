В Кремле прокомментировали заявления о военных КНДР в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал относиться к слухам о якобы перемещении военных КНДР в Россию как к противоречивой информации.

«Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниями. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться», — сказал представитель Кремля журналистам.