МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов об «отправке войск КНДР в зону СВО»
МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева из-за сообщений о якобы перемещении войск КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство Yonhap.
МИД «выразил сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» и предупреди, что «будет реагировать вместе с международным сообществом».
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ на днях был направлен на ратификацию в Госдуму. После этого Владимир Зеленскому привиделись офицеры КНДР, якобы «обучающие российских военных», да и в целом по его мнению, Северная Корея уже вовсю воюет против Украины. Однако даже в НАТО заявили, что доказательства участия войск КНДР в конфликте на Украине отсутствуют. Шеф Пентагона Остин также не подтвердил заявления о военных КНДР в зоне СВО.
Life.ru