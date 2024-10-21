МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за слухов об «отправке войск КНДР в зону СВО»

МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева из-за сообщений о якобы перемещении войск КНДР в Россию. Об этом сообщает агентство Yonhap.

МИД «выразил сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат» и предупреди, что «будет реагировать вместе с международным сообществом».