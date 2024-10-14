Путин внёс в Госдуму проект ратификации договора о партнёрстве России и КНДР

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между Россией и Северной Кореей. Текст документа доступен в электронной базе ГД.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — сказано в проекте федерального закона.

Напомним, в июне Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. В распоряжении отмечалось, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.