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14 октября, 17:40

Путин внёс в Госдуму проект ратификации договора о партнёрстве России и КНДР

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между Россией и Северной Кореей. Текст документа доступен в электронной базе ГД.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — сказано в проекте федерального закона.

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Напомним, в июне Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора о стратегическом партнёрстве с КНДР. В распоряжении отмечалось, что Министерству иностранных дел разрешено вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, там указано, что договор целесообразно подписать на высшем уровне.

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Life.ru

Александра Мышляева
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