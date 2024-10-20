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19 октября, 21:32

Шеф Пентагона разоблачил заявления Киева о военных КНДР в зоне СВО

Шеф Пентагона Остин не подтвердил заявления о военных КНДР в зоне СВО

Ллойд Остин. Обложка © flickr / U.S. Secretary of Defense

Ллойд Остин. Обложка © flickr / U.S. Secretary of Defense

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на данный момент не может подтвердить утверждения украинской стороны о присутствии северокорейских военных в зоне специальной военной операции.

На пресс-конференции, прошедшей после заседания министров обороны стран G7 в Неаполе, Остин отметил, что видел соответствующие сообщения в СМИ, но подтвердить их не представляется возможным. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дальнейшего изучения со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Северная Корея направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, а также готовится отправить тысячи солдат на Украину, хотя пока не приступила к их переброске.

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Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ на днях был направлен на ратификацию в Госдуму.

Артём Гапоненко
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