Шеф Пентагона разоблачил заявления Киева о военных КНДР в зоне СВО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на данный момент не может подтвердить утверждения украинской стороны о присутствии северокорейских военных в зоне специальной военной операции.

На пресс-конференции, прошедшей после заседания министров обороны стран G7 в Неаполе, Остин отметил, что видел соответствующие сообщения в СМИ, но подтвердить их не представляется возможным. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дальнейшего изучения со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Северная Корея направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, а также готовится отправить тысячи солдат на Украину, хотя пока не приступила к их переброске.