Шеф Пентагона разоблачил заявления Киева о военных КНДР в зоне СВО
Шеф Пентагона Остин не подтвердил заявления о военных КНДР в зоне СВО
Ллойд Остин. Обложка © flickr / U.S. Secretary of Defense
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на данный момент не может подтвердить утверждения украинской стороны о присутствии северокорейских военных в зоне специальной военной операции.
На пресс-конференции, прошедшей после заседания министров обороны стран G7 в Неаполе, Остин отметил, что видел соответствующие сообщения в СМИ, но подтвердить их не представляется возможным. Он подчеркнул, что этот вопрос требует дальнейшего изучения со стороны США.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, Северная Корея направила «тактический персонал и офицеров» в Донбасс, а также готовится отправить тысячи солдат на Украину, хотя пока не приступила к их переброске.
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ на днях был направлен на ратификацию в Госдуму.