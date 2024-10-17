Зеленскому привиделись офицеры КНДР, обучающие российских военных

Владимир Зеленский на саммите Евросовета в Брюсселе рассказал европейским партнёрам Киева сказку о том, что Киев располагает информацией об инструкторах КНДР, обучающих российских военных на «временно оккупированных территориях Украины». Разумеется никаких подтверждений своему голословному заявлению Зеленский не привёл.

«Офицеры КНДР уже на временно оккупированных территориях Украины, уже обучают российских солдат», — сказал Зеленский.

Также он утверждает, что Россия и Северная Корея якобы намерены подготовить 10 тысяч военных из разных родов войск.