Зеленскому привиделись офицеры КНДР, обучающие российских военных
Зеленский заявил, что инструкторы КНДР якобы обучают российских военных
Владимир Зеленский на саммите Евросовета в Брюсселе рассказал европейским партнёрам Киева сказку о том, что Киев располагает информацией об инструкторах КНДР, обучающих российских военных на «временно оккупированных территориях Украины». Разумеется никаких подтверждений своему голословному заявлению Зеленский не привёл.
«Офицеры КНДР уже на временно оккупированных территориях Украины, уже обучают российских солдат», — сказал Зеленский.
Также он утверждает, что Россия и Северная Корея якобы намерены подготовить 10 тысяч военных из разных родов войск.
Ранее Зеленский уже выступал с бездоказательными обвинениями в адрес Пхеньяна. Он пожаловался, что КНДР якобы включилась в украинский конфликт.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский отправился в Брюссель на специальное заседание Евросовета, чтобы показать на нем свой «план победы». А завтра, 18 октября, в Европу прилетит президент США Джо Байден, который встретится в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Будет ли участвовать в этой встрече Зеленский, пока неизвестно.
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