Зеленский: КНДР де-факто включилась в украинский конфликт на стороне России

«Провёл ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР. [Обсуждали] фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», — отметил бывший комик в видеообращении.