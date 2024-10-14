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14 октября, 18:48

Зеленский: КНДР де-факто включилась в украинский конфликт на стороне России

Северная Корея фактически стала участником вооружённого конфликта на Украине, заявил Владимир Зеленский. Соответствующий вывод предводитель киевского режима сделал 14 октября, заслушав доклады разведслужб на заседании ставки.

«Провёл ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР. [Обсуждали] фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», — отметил бывший комик в видеообращении.

По словам Зеленского, Незалежная будет реагировать на действия союзников РФ максимально жёстко. В ответ киевский режим тоже активизирует работу со своими партнёрами, пригрозил он.

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Напомним, слухи о якобы намерении Пхеньяна отправить свои войска на Украину для помощи ВС РФ первым пустил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Впрочем, никаких доказательств генерал не предоставил. Кремль счёл это заявление всего лишь информационной уткой.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Илья Пушкарев
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