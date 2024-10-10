Песков назвал уткой слова МО Южной Кореи о возможном участии военных КНДР в СВО
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна о якобы возможном участии военнослужащих из КНДР в спецоперации на Украине. Представитель Кремля счёл подобные высказывания «уткой».
«Это похоже на очередную утку информационную», — сказал он.
Напомним, по словам Ким Ён Хёна, КНДР может направить своих военных для поддержки России на Украине. Министр утверждает, что это «весьма вероятно».