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10 октября, 09:18

Песков назвал уткой слова МО Южной Кореи о возможном участии военных КНДР в СВО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна о якобы возможном участии военнослужащих из КНДР в спецоперации на Украине. Представитель Кремля счёл подобные высказывания «уткой».

«Это похоже на очередную утку информационную», — сказал он.

В чём плюсы армии КНДР, если её отправят помогать России в СВО
В чём плюсы армии КНДР, если её отправят помогать России в СВО

Напомним, по словам Ким Ён Хёна, КНДР может направить своих военных для поддержки России на Украине. Министр утверждает, что это «весьма вероятно».

Александр Юнашев
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