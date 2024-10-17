Шарлю Мишелю пришлось увести Зеленского из-за жидких ответов на вопросы СМИ о «плане победы»
На встрече в Брюсселе Зеленский не смог ответить СМИ на критику его «плана»
Перед встречей Евросовета в Брюсселе Владимир Зеленский мялся и увиливал от неудобных вопросов журналистов касательно его «плана победы». На пресс-подход главарь киевского режима вышел с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.
Первый журналист подметил, что в «плане» Зеленского есть лишь требования во благо Украины. Корреспондент поинтересовался, что Киев готов дать союзникам, и получил ответ: «план подготовили не для критиков». Зеленский добавил, что Незалежная уже сделала многое для партнёров, и теперь их очередь.
Другой корреспондент поинтересовался, зачем Зеленский включил в свой список требований, которые уже были отвергнуты. Он ответил, что «не так много таких пунктов», но позже всё-таки признал, что неоднократно просил разрешение на удары вглубь России, но получал отказ. По его словам, у Украины теперь «есть собственные дальнобойные возможности», и «это должно подтолкнуть союзников». На этом вопросе Мишель утащил горе-спикера от удивлённых журналистов.
Многие эксперты и политики успели отметить, что «план победы» Зеленского вызывает разные чувства от смеха до ужаса, но никак не уважения и принятие. Эксперт Олег Неменский в беседе с Life.ru отметил, что на Западе посмеялись над праздничным вишлистом бездомного мальчика. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что от документа бросает в дрожь. В Государственной думе РФ и вовсе сочли выступление Зеленского «бенефисом в театре марионеток».
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