Шарлю Мишелю пришлось увести Зеленского из-за жидких ответов на вопросы СМИ о «плане победы»

Первый журналист подметил, что в «плане» Зеленского есть лишь требования во благо Украины. Корреспондент поинтересовался, что Киев готов дать союзникам, и получил ответ: «план подготовили не для критиков». Зеленский добавил, что Незалежная уже сделала многое для партнёров, и теперь их очередь.

Другой корреспондент поинтересовался, зачем Зеленский включил в свой список требований, которые уже были отвергнуты. Он ответил, что «не так много таких пунктов», но позже всё-таки признал, что неоднократно просил разрешение на удары вглубь России, но получал отказ. По его словам, у Украины теперь «есть собственные дальнобойные возможности», и «это должно подтолкнуть союзников». На этом вопросе Мишель утащил горе-спикера от удивлённых журналистов.