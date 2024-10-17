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17 октября, 10:59

«Оторван от реальности»: Запад уже отверг «план победы» Зеленского, уверен эксперт

Эксперт Неменский: Презентация «плана победы» Зеленским выглядит нелепо

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Презентация Владимиром Зеленским «плана победы» выглядит нелепо, потому что его идеи уже были отвергнуты на Западе. Документ не только высмеяли, но и посчитали провальным. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

«Более того, поездка Зеленского с презентацией этого плана во время личных встреч с западными лидерами уже многократно была высмеяна в западной прессе и признана провалом экспертами почти всех стран», — подчеркнул собеседник RT.

Тем не менее, Зеленский должен был показать украинцам хоть что-нибудь, поэтому он презентовал «план победы» в сокращённом и обработанном виде. Однако в целом новые предложения не отличаются от тех, которые уже были отвергнуты западными политиками, уверен аналитик.

Он обратил внимание, что на первом месте у Зеленского стоит приглашение Украины в НАТО, что уже делает «план» нереалистичным. По словам эксперта, западные лидеры чётко дают понять, что не собираются участвовать в украинском конфликте.

«Общий тренд западного участия в конфликте не восходящий, а, наоборот, нисходящий. На этом фоне такой план [Зеленского] выглядит совершенно неадекватным, оторванным от реальности», — заключил Неменский.

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Напомним, Владимир Зеленский в Верховной раде представил свой «план победы». Документ состоит из пяти пунктов и трёх секретных дополнений. В Кремле уверены, что Зеленский выдаёт за мирный план политику «войны до последнего украинца», продиктованную США. В Госдуме подчеркнули, что выступление Зеленского с новым планом является «бенефисом в театре марионеток».

Борис Эльфанд
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