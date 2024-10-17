«Оторван от реальности»: Запад уже отверг «план победы» Зеленского, уверен эксперт

Презентация Владимиром Зеленским «плана победы» выглядит нелепо, потому что его идеи уже были отвергнуты на Западе. Документ не только высмеяли, но и посчитали провальным. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

«Более того, поездка Зеленского с презентацией этого плана во время личных встреч с западными лидерами уже многократно была высмеяна в западной прессе и признана провалом экспертами почти всех стран», — подчеркнул собеседник RT.

Тем не менее, Зеленский должен был показать украинцам хоть что-нибудь, поэтому он презентовал «план победы» в сокращённом и обработанном виде. Однако в целом новые предложения не отличаются от тех, которые уже были отвергнуты западными политиками, уверен аналитик.

Он обратил внимание, что на первом месте у Зеленского стоит приглашение Украины в НАТО, что уже делает «план» нереалистичным. По словам эксперта, западные лидеры чётко дают понять, что не собираются участвовать в украинском конфликте.