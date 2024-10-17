Как с Афганистаном: Запад обязательно воткнёт нож в спину Зеленского, считают в Турции
Турецкий политик Перинчек: США скоро предадут Украину в конфликте с Россией
Киевский режим не добьётся никаких успехов в конфликте с Россией, так как Запад скоро предаст Украину. С таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его мнению, конфликт завершится успехом ВС РФ, и это «станет точкой».
«У украинской армии таких шансов нет... Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине», — сказал политик в беседе с РИА «Новости», отметив, что предательство ждёт и Владимира Зеленского.
Тем временем НАТО продолжает «кормить завтраками» Киев и откладывать обсуждения о вступлении Незалежной в альянс. Не помогают делу даже сиротские гастроли Зеленского по Западу с протянутой рукой. Партнёры планировали выдать прожорливой украинской военной машине огромный кредит из доходов от замороженных российских активов, но и это не получается из-за вето, объявленного Венгрией.
Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium