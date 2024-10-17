Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
17 октября, 05:45
3940

Как с Афганистаном: Запад обязательно воткнёт нож в спину Зеленского, считают в Турции

Турецкий политик Перинчек: США скоро предадут Украину в конфликте с Россией

Киевский режим не добьётся никаких успехов в конфликте с Россией, так как Запад скоро предаст Украину. С таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его мнению, конфликт завершится успехом ВС РФ, и это «станет точкой».

«У украинской армии таких шансов нет... Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине», — сказал политик в беседе с РИА «Новости», отметив, что предательство ждёт и Владимира Зеленского.

Экс-депутат Рады раскрыл, как Запад унизил Зеленского, не позвав на встречу в Берлине
Экс-депутат Рады раскрыл, как Запад унизил Зеленского, не позвав на встречу в Берлине

Тем временем НАТО продолжает «кормить завтраками» Киев и откладывать обсуждения о вступлении Незалежной в альянс. Не помогают делу даже сиротские гастроли Зеленского по Западу с протянутой рукой. Партнёры планировали выдать прожорливой украинской военной машине огромный кредит из доходов от замороженных российских активов, но и это не получается из-за вето, объявленного Венгрией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • США
  • НАТО
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров