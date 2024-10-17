Киевский режим не добьётся никаких успехов в конфликте с Россией, так как Запад скоро предаст Украину. С таким заявлением выступил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его мнению, конфликт завершится успехом ВС РФ, и это «станет точкой».

«У украинской армии таких шансов нет... Силы в США и на Западе, увидев фиаско украинской армии, сразу же предадут Украину. Мы видели это в Афганистане. То же самое будет на Украине», — сказал политик в беседе с РИА «Новости», отметив, что предательство ждёт и Владимира Зеленского.