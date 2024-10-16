Экс-депутат Рады раскрыл, как Запад унизил Зеленского, не позвав на встречу в Берлине

Зеленского мало того, что не пригласили, но и приложили определённые усилия, чтобы с ним не встречаться. Официальная версия, что саммит НАТО не состоялся из-за урагана в США, но многие считают, что Байден не захотел приезжать из-за Зеленского. В пользу этой версии говорит, то что он всё-таки приезжает, чтобы встретиться в том же составе, что намечалось изначально, но минус Зеленский. Можно только представить как Зеленский достал уже всех со своими просьбами, обвинениями, зелёным свитером и своими «мирными» и «победными» планами,