Экс-депутат Рады раскрыл, как Запад унизил Зеленского, не позвав на встречу в Берлине
Олег Царёв: Встреча союзников в Берлине доказывает, что Зеленский всех их достал
Владимир Зеленский не любит, когда судьбу Украины обсуждают без участия самой Украины. Обложка © EPA/FILIP SINGER
Решение президента США Джозефа Байдена обсудить проблемы Украины за спиной у Владимира Зелеснкого — это очередная Западная пощёчина политику, который уже «всех достал своими просьбами, обвинениями и зелёным свитером». Таким мнением поделился в беседе с Life.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, комментируя встречу в Берлине, где примут участие Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Царёв обратил внимание, что на встречу соберутся основные поставщики оружия Украине, то есть предметом встречи должно стать дальнейшее регулирование конфликта путём дозирования этих поставок.
Зеленского мало того, что не пригласили, но и приложили определённые усилия, чтобы с ним не встречаться. Официальная версия, что саммит НАТО не состоялся из-за урагана в США, но многие считают, что Байден не захотел приезжать из-за Зеленского. В пользу этой версии говорит, то что он всё-таки приезжает, чтобы встретиться в том же составе, что намечалось изначально, но минус Зеленский. Можно только представить как Зеленский достал уже всех со своими просьбами, обвинениями, зелёным свитером и своими «мирными» и «победными» планами,
Олег Царёв
Собеседник Life.ru не сомневается: Запад, над которым нависла «тень Трампа» явно настроен сворачиваться. Если бы у союзников был план сохранять поддержку Киева, то Зеленского обязательно бы позвали.
«Зеленскому это сигнал, что как бы он не хотел воевать вечно, конец войны неизбежен», — резюмировал Царёв.
Ранее Дональд Трамп выразил намерение разрешить конфликт на Украине через переговоры. Во время своего выступления в формате «таунхолл» в Пенсильвании он заявил о готовности уладить проблемы Киева мирным путём.