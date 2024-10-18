Медведев не советует проверять реакцию РФ и КНДР при нападении на одну из стран
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерёг от проверки практического применения статьи договора о взаимной военной помощи между нашей страной и КНДР. Он отметил, что в этой статье содержатся весьма серьёзные обязательства ответственных государств.
«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется», — предупредил Медведев.
Он добавил, что Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая недавние ядерные угрозы со стороны украинского руководства, строго в рамках заключенного договора.
«Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — указал он.
Ранее Зеленский заявил, что инструкторы КНДР якобы обучают российских военных на «временно оккупированных территориях Украины». Кроме того, он добавил, что Россия и Северная Корея якобы намерены подготовить 10 тысяч военных из разных родов войск. Никаких доказательств этого он не привёл.
Life.ru