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18 октября, 14:45

Медведев не советует проверять реакцию РФ и КНДР при нападении на одну из стран

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерёг от проверки практического применения статьи договора о взаимной военной помощи между нашей страной и КНДР. Он отметил, что в этой статье содержатся весьма серьёзные обязательства ответственных государств.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется», — предупредил Медведев.

Он добавил, что Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая недавние ядерные угрозы со стороны украинского руководства, строго в рамках заключенного договора.

«Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — указал он.

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Ранее Зеленский заявил, что инструкторы КНДР якобы обучают российских военных на «временно оккупированных территориях Украины». Кроме того, он добавил, что Россия и Северная Корея якобы намерены подготовить 10 тысяч военных из разных родов войск. Никаких доказательств этого он не привёл.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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