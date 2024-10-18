Медведев не советует проверять реакцию РФ и КНДР при нападении на одну из стран

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерёг от проверки практического применения статьи договора о взаимной военной помощи между нашей страной и КНДР. Он отметил, что в этой статье содержатся весьма серьёзные обязательства ответственных государств.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется», — предупредил Медведев.

Он добавил, что Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая недавние ядерные угрозы со стороны украинского руководства, строго в рамках заключенного договора.

«Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», — указал он.