В Кремле прояснили важный пункт договора о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей

Соглашение о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном предусматривает пункты о взаимной обороне при нападении извне, а также включает положение об углублённом сотрудничестве по вопросам безопасности. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В договоре, собственно, формулировки — вы сами их перечислили, они не нуждаются в дальнейшем уточнении. Они достаточно однозначные. При этом, главное, наверное, этот договор подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», — прояснил вопрос официальный представитель Кремля.