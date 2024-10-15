В Кремле прояснили важный пункт договора о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей
Песков: Договор с КНДР предусматривает совместное обеспечение безопасности
Соглашение о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном предусматривает пункты о взаимной обороне при нападении извне, а также включает положение об углублённом сотрудничестве по вопросам безопасности. Об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В договоре, собственно, формулировки — вы сами их перечислили, они не нуждаются в дальнейшем уточнении. Они достаточно однозначные. При этом, главное, наверное, этот договор подразумевает стратегическое углублённое сотрудничество во всех областях, в том числе в обеспечении безопасности», — прояснил вопрос официальный представитель Кремля.
Напомним, вчера вечером глава РФ Владимир Путин направил в ГД законопроект о ратификации Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Северной Кореей. Он был подписан лидерами обеих стран в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Как говорил Владимир Зеленский накануне, КНДР уже фактически принимает участие в СВО на стороне России. Вероятно, киевский лидер заявил об этом после бездоказательного заявления южнокорейского министра обороны Ким Ён Хёна о том, что Пхеньян готовится направить своих военных на Украину.
Life.ru