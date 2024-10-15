Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог военными КНДР

Южнокорейские военные обстреляли территории южнее межкорейской границы в ответ на подрыв дорог в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Там отметили, что военнослужащие Южной Кореи не пострадали, когда КНДР взрывала дороги на границе.

«Наши вооружённые силы провели ответные стрельбы в регионе к югу от военной демаркационной линии», — заявили в Сеуле.