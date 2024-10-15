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15 октября, 07:08

Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог военными КНДР

Южнокорейские военные обстреляли территории южнее межкорейской границы в ответ на подрыв дорог в КНДР. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Там отметили, что военнослужащие Южной Кореи не пострадали, когда КНДР взрывала дороги на границе.

«Наши вооружённые силы провели ответные стрельбы в регионе к югу от военной демаркационной линии», — заявили в Сеуле.

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Корейцы от мусорных баталий переключились на использование настоящего оружия. Ранее КНДР устроила подрыв участков дорог, которые соединяют страну с Южной Кореей. После этого южнокорейская армия повысила меры готовности и наблюдения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Владимир Озеров
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