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4 октября, 03:28

КНДР в 24-й раз запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Воздушные шары с мусором. Обложка © Yonhap

Воздушные шары с мусором. Обложка © Yonhap

КНДР вновь направила в сторону Южной Кореи воздушные шары, которые, предположительно, содержат мусор. Об этом говорится в массовой рассылке мэрии Сеула.

По данным городских властей, с конца мая Пхеньян уже выпустил тысячи таких шаров, и текущая акция стала 24-й по счёту.

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Напомним, что с мая КНДР отправила в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В ответ Сеул посылает шары с деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях.

Артём Гапоненко
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