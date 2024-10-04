КНДР в 24-й раз запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Воздушные шары с мусором. Обложка © Yonhap
КНДР вновь направила в сторону Южной Кореи воздушные шары, которые, предположительно, содержат мусор. Об этом говорится в массовой рассылке мэрии Сеула.
По данным городских властей, с конца мая Пхеньян уже выпустил тысячи таких шаров, и текущая акция стала 24-й по счёту.
Напомним, что с мая КНДР отправила в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В ответ Сеул посылает шары с деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях.