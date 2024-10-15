КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей

Власти Северной Кореи провели подрывы участков дорог, связывающих КНДР с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Комитета начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.

Разрушенные дороги располагались на западной и восточной частях Корейского полуострова. Южнокорейские военные сообщили, что около полудня на участках севернее демаркационной линии произошли взрывы. В связи с этим армия Южной Кореи усилила меры готовности и наблюдения.