КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей
Граница КНДР с Южной Кореей. Обложка © flickr / Geoff Henson
Власти Северной Кореи провели подрывы участков дорог, связывающих КНДР с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Комитета начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.
Разрушенные дороги располагались на западной и восточной частях Корейского полуострова. Южнокорейские военные сообщили, что около полудня на участках севернее демаркационной линии произошли взрывы. В связи с этим армия Южной Кореи усилила меры готовности и наблюдения.
Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и «превратит южную границу в крепость». В Пхеньяне указали, что приступают к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию».