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15 октября, 04:56

КНДР взорвала участки дорог на границе с Южной Кореей

Граница КНДР с Южной Кореей. Обложка © flickr / Geoff Henson

Граница КНДР с Южной Кореей. Обложка © flickr / Geoff Henson

Власти Северной Кореи провели подрывы участков дорог, связывающих КНДР с Южной Кореей. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Комитета начальников штабов южнокорейских вооружённых сил.

Разрушенные дороги располагались на западной и восточной частях Корейского полуострова. Южнокорейские военные сообщили, что около полудня на участках севернее демаркационной линии произошли взрывы. В связи с этим армия Южной Кореи усилила меры готовности и наблюдения.

Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и «превратит южную границу в крепость». В Пхеньяне указали, что приступают к «практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию».

В КНДР приказали привести артиллерию на границе в полную боевую готовность
В КНДР приказали привести артиллерию на границе в полную боевую готовность

Напомним, с мая КНДР отправила в Южную Корею более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. В ответ Сеул посылает шары с деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях.

Артём Гапоненко
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