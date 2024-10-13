В КНДР приказали привести артиллерию на границе в полную боевую готовность

В КНДР приказали подготовить артиллерийские соединения вблизи пограничной линии в полную готовность к стрельбе. Такой приказ поступил от генерального штаба Корейской народной армии (КНА), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Представитель [Министерства обороны КНДР] огласил предварительный оперативный приказ Генштаба КНА от 12 октября, согласно которому артиллерийские соединения вблизи пограничной линии и части, отвечающие за выполнение важного огневого задания, должны быть в полной готовности к стрельбе», — сообщает издание.

Данный приказ затронет восемь артиллерийских бригад, укомплектованных по штату военного времени. В полную готовность бойцы республики должны перейти к 20:00 по местному времени (14:00 мск) 13 октября. Генштаб КНА отдал приказ частям и подразделениям на всех уровнях усилить наблюдение и караульную службу. В Пхеньяне усилили пункты наблюдения ПВО.