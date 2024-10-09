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9 октября, 05:11

КНДР планирует перекрыть дороги с Южной Кореей и превратить границу в крепость

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) заявил о планах Пхеньяна заблокировать дороги, ведущие в Южную Корею, и укрепить границу, превратив её в «крепость». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это решение стало ответом на «серьёзную ситуацию в районе южной границы» республики. По данным КНА, на южнокорейской территории ежедневно ведутся военные учения.

В Северной Корее сменился министр обороны
В Северной Корее сменился министр обороны

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности применения ядерного оружия в случае агрессивных действий против страны. Он подчеркнул, что Пхеньян готов реагировать на любые попытки Южной Кореи и США подорвать его суверенитет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Davenport

Артём Гапоненко
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