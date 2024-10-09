КНДР планирует перекрыть дороги с Южной Кореей и превратить границу в крепость

Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) заявил о планах Пхеньяна заблокировать дороги, ведущие в Южную Корею, и укрепить границу, превратив её в «крепость». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это решение стало ответом на «серьёзную ситуацию в районе южной границы» республики. По данным КНА, на южнокорейской территории ежедневно ведутся военные учения.