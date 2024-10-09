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9 октября, 03:18

В Северной Корее сменился министр обороны

ЦТАК: Новым министром обороны Северной Кореи назначен Но Гван Чхоль

В Северной Корее новым министром обороны стал Но Гван Чхоль. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва также произошли другие значимые кадровые изменения в правительстве. В частности, Ли Ман Су был назначен министром государственного контроля над строительством, а Ким Сон Бин стал председателем Государственного комитета по науке и технике.

Минобороны Южной Кореи: КНДР может военными поддержать Россию на Украине
Минобороны Южной Кореи: КНДР может военными поддержать Россию на Украине

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия при агрессии против республики. Северокорейский лидер заявил о готовности ответить на любые попытки Южной Кореи и США нарушить суверенитет страны.

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flickr / Markus Wells

Артём Гапоненко
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