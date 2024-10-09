В Северной Корее сменился министр обороны

В Северной Корее новым министром обороны стал Но Гван Чхоль. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во время 11-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва также произошли другие значимые кадровые изменения в правительстве. В частности, Ли Ман Су был назначен министром государственного контроля над строительством, а Ким Сон Бин стал председателем Государственного комитета по науке и технике.