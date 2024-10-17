Готовность к ядерному армагеддону. Сравнение армий КНДР и Южной Кореи Кто победит в случае вооружённого конфликта Южной Кореи и КНДР, чей военный потенциал выше, несмотря на рейтинги, и какие действия предпринял Пхеньян для страховки — в материале Life.ru 16 октября, 21:23 Плюс и минусы армий Южной Кореи и КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OnePixelStudio

Конфликт между Южной Кореей и КНДР может привести к масштабным боевым действиям на полуострове, несмотря на то что война невыгодна ни Сеулу, ни Пхеньяну. После запуска беспилотников над Северной Кореей и проведения Корейской Республикой военных учений по отработке ударов вглубь территорий северного соседа Генштаб КНДР развернул свои артиллерийские соединения на границе. Вооружённые силы КНДР также подорвали несколько дорог, в том числе две железные дороги, соединяющие обе республики. Последняя новость — КНДР утверждает, что 1,4 миллиона человек подали заявки на вступление в армию на фоне напряжённости с Югом.

В эскалации прежде всего заинтересован Вашингтон, который надеется руками своего сателлита заполучить богатые ресурсами урановых руд, лития и молибдена территории КНДР. Кроме того, демпартии, как подрядчику американского и западного ВПК, выгодны новые «горячие точки» по всему миру.

Однако Пхеньян имеет давнего союзника в лице Пекина. А теперь на помощь может прийти и Москва. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР был подписан между нашими странами как раз после череды обвинений и провокаций со стороны Запада.

Формулировки заключённого соглашения однозначны и не нуждаются в уточнении, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли наша страна встать на сторону Северной Кореи в случае атаки на неё или наоборот. По его словам, договор подразумевает углублённое сотрудничество во всех областях. Это предусматривает пункт соглашения: «Если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у неё средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и с законами КНДР и Российской Федерации».

Южная Корея и КНДР на карте мира

Южная и Северная Кореи на карте мира. Фото © Life.ru

Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика делят Корейский полуостров. КНДР имеет общую границу с Россией и Китаем. Южная Корея граничит только с КНДР с севера, омывается Южным и Жёлтым морями. Обе столицы находятся практически в центре полуострова. Расстояние между ними по прямой составляет 194 километра, автомобильный путь — 274 километра.

Большая часть территории Северной Кореи расположена в горной местности. Поэтому Пхеньян сосредоточил производственные и военные ресурсы непосредственно в горном массиве, комментирует военный эксперт Алексей Леонков.

— Нанести существенный ущерб защищённым военным базам и заводам Северной Кореи у Сеула не получится. КНДР сделала упор на ракетные технологии, продолжая обновлять оперативно-тактические ракетные комплексы, а также те, которые способны нести ядерные заряды, — говорит Леонков. — Если произойдёт обмен ударами, то арсенал ракет Пхеньяна средней и межконтинентальной дальности сможет наложить определённую специфику на конфликт. Исключив конвенциональное оружие, Северная Корея при помощи ядерного выиграет.

Кроме того, на возможности победить влияет сухопутная компонента армии, которая у КНДР больше, чем у Южной Кореи. Сеулу остаётся опираться только на сильного союзника, напоминает Алексей Леонков.

— Неслучайно на территории Корейской Республики находится контингент армии США, насчитывающий свыше 30 тысяч штыков. К тому же регулярно к берегам подходят корабли американского флота и на регулярной основе проводят там военные учения, — говорит Леонков.

Согласно данным рейтинга Global Firepower Index, армия Южной Кореи входит в пятёрку крупнейших в мире, пропустив вперёд Индию, Китай, Россию и США. В то время как КНДР в списке 145 стран занимает лишь 36 строчку. При этом оборонный бюджет Южной Кореи — 45,5 млрд против 4 млрд долларов Северной.

Однако владение ядерным оружием ставит Пхеньян на другую ступень. Ещё в прошлом году СМИ сообщали, что запас КНДР может составлять до 60 ядерных боеголовок. Кроме того, в апреле прошло успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической твердотопливной ракеты «Хвасонпхо-16Б», которая пролетела над территорией Японии и упала в море вне её экономической зоны. При этом она не была перехвачена американскими ПРО/ПВО — системой THAAD, которая находится в Японии. Что привело экспертов США к неутешительным выводам — они не в состоянии перехватить это оружие.

Военные ресурсы Южной Кореи и КНДР

Никто из союзников США не хочет повторять жертвенный путь Украины. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Сейчас в конфликте заинтересован Запад, однако союзники США в этом регионе — Филиппины, Австралия, Япония и Южная Корея — не хотят повторять жертвенный путь Украины. В то же время в руководстве Южной Кореи серьёзные посты занимают всегда проамерикански настроенные чиновники. Если отношения двух стран будут доведены до военного конфликта, то именно тут может начаться Третья мировая. Потому что за плечами КНДР стоит теперь и Россия, и Китай — две ядерные державы. Life.ru сравнил данные сухопутной армии, флота и авиации в графике.

Сравнение населения и кадрового резерва армий Южной Кореи и КНДР. Инфографика © Life.ru

Военный эксперт Александр Шарковский отмечает паритет Пхеньяна и Сеула в стрелковом оружии. Однако танки и бронемашины у южных корейцев лучше и по техническим характеристикам, и по боевым возможностям. Противотанковые средства у Сеула также более технологичны, как и самоходная артиллерия и тактическое высокоточное оружие.

Сравнение танков и пушек армий Южной Кореи и КНДР. Инфографика © Life.ru

— Коньком Северной Кореи можно назвать 600-мм РСЗО. Буквально семь дней назад КНДР провела испытательные стрельбы. Снаряды поразили цель на острове в Японском море. Южнокорейские СМИ писали, что было запущено от двух до пяти баллистических ракет малой дальности из сверхбольшой 600-миллиметровой РСЗО KN-25. Это первый пуск баллистической ракеты КНДР с 1 июля, когда была запущена ракета, предположительно, из системы KN-23, — говорит Шарковский.

Авиация Южной Кореи значительно сильнее и современнее, то же касается и авиационных высокоточных боеприпасов. К основным преимуществам КНДР Шарковский относит РВСН, оснащённые баллистическими ракетами и ЯО. Южная Корея не располагает ядерным вооружением, но на территории страны много АЭС, которые находятся в пределах досягаемости артиллерии НА КНДР.

Сравнение авиации армий Южной Кореи и КНДР. Инфографика © Life.ru

— Существует вероятность, что конфликт может разгореться. В этом случае Южной Корее США окажут чисто номинальную военную помощь или в качестве каких-то денежных средств и, возможно, поставок военного оружия, — уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он обращает внимание на независимый производственный военный контур Северной Кореи, в отличие от сателлита США. ВПК Пхеньяна производит военную технику широкой номенклатуры, в том числе специальные боеприпасы, то есть термоядерные, что скажется отрицательно на Южной Корее при войне на истощение. Не стоит исключать и удары КНДР по базам США в Азиатском-Тихоокеанском регионе.

Сравнение ВМС Южной Кореи и КНДР. Инфографика © Life.ru

В чём интерес США к КНДР

На территории КНДР — богатейшей по запасам природного урана, лития и молибдена — крайне интересные ресурсы для американского ВПК. Обогащение урановых руд для производства ядерного оружия, залежи молибдена, которые нужны при создании высокотехнологичных высокоточных боеприпасов, и литий, который также нужен в атомной энергетике и в производстве современной техники.

При этом конфликт накануне выборов президента США может быть использован администрацией Белого дома для создания ожерелья конфликтов в ключевых точках мировой торговли. Это позволит убедить «дипстейт, что горячие точки будут способствовать торможению строительства многополярного мира и усилят развитие американского ВПК — этакого нового золотого тельца, который и получает дивиденды от прямых конфликтов», полагает Леонков.

Авторы Елена Ладилова